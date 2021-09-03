Ученые Кировской области смогут обмениваться опытом с коллегами на единой научной платформе

В образовательном центре «Сириус» предложили усовершенствовать научную инфраструктуру.

Инициатива принадлежит руководителю центра Елене Шмелевой.

«Необходимо создать единую платформу. На ней любой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, сможет найти эти возможности. Изучит доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических (со стороны руководителей научных школ) ограничений, которые существуют сегодня», — считает Шмелева.

Елена Владимировна отметила, что такой опыт уже реализуется в «Сириусе», где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к научной инфраструктуре.

«Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей», — сказала Шмелева.

Международное сотрудничество в научной сфере

Руководитель «Сириуса» подчеркнула, что молодым талантливым ученым нельзя препятствовать в получении опыта за рубежом из страха, что они не вернутся в Россию.

«Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности», — сказала Шмелева.

Елена Владимировна заявила, что российской науке нужно избавиться от «местечковости» и обеспечить высокую академическую научную мобильность.

Единая платформа поможет найти партнеров для исследований

Проректор по науке ВятГУ Сергей Литвинец отмечает, что создание единой платформы существенно упростит коммуникацию в научном сообществе.