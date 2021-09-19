Учитель года Кировской области сделала свой выбор

Светлана Варина, молодая учительница, — гордость Афанасьевского района. Светлана работает в школе села Гордино. В этом году она стала победителем конкурса «Учитель года Кировской области».

В этом же году двое учеников Светланы Владимировны набрали по сто баллов на экзаменах по истории и обществознанию, что, безусловно, незаурядный результат – по этим предметам набрать максимально возможное количество баллов очень непросто.

Родители школьников говорят о Светлане:

— Конечно, она могла устроиться на работу в Кирове, да и в любом городе. Но предпочла родную школу, где сама училась.

Вместе с мужем Светлана воспитывает сына и дочку и говорит про себя, что она – счастливый человек: есть любимая семья, любимая профессия, любимая школа в любимом селе. На избирательный участок Светлана пришла, «потому что это нужно».

— Все мы, кто живет на Афанасьевской земле, любим свой край и желаем ему только добра. Этому учим и детей, — говорит Светлана. — Я хочу, чтобы на моей малой родине поддерживались добрые проекты, чтобы молодежь могла жить интересно, а старшее поколение чувствовало заботу и уважение. Принять участие в голосование — это и право, и ответственность каждого.

Напомним, голосование на выборах-2021 завершится сегодня в 20:00.