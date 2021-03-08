Учитель в Сосновке выращивает дома около ста сортов цветов

РИА Топ 68 рассказало про учителя школы №1 города Сосновки Вятскополянского района Елену Ветрову, которая увлекается разведением домашних цветов.

Только фиалок у педагога дома около 50 сортов: «Невеста», «Лягушонок», «Стрекоза», «Голубоглазая Россия», «Сияющий колокольчик», «Гранатовое вино», «Айседора Дункан»… Есть несколько трейлерных сортов фиалок, которые формируют аккуратный, объёмный высокий кустик.

Как обычно, увлечение Ветровой началось с первых единиц кустов, затем начала обмениваться, ездить на иногородние фестивали и мастер-классы, в московские магазины. Кроме фиалок растут у нее и некогда популярные декабристы. Сейчас новый любимец – стрептокарпус, близкий «родственник» фиалки, но менее требовательный к уходу. Ветрова сама вырастила первую партию из 18 кустов разных сортов.