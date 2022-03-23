Учителей из Кировской области приглашают на форум

Стартовал прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей.

Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп СПО.

Отбор участников во II ВФКР будет состоять из трех этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы ФКР разработали мини-приложение ВКонтакте.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету (vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник. О старте первого отборочного этапа участники получат дополнительные уведомления, также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР ВКонтакте (vk.com/vfkr_ru).

Среди целей проведения форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.

Напомним, что 9–10 октября 2021 года в Москве состоялся Первый всероссийский форум классных руководителей. Он собрал 1 000 участников из 85 регионов страны. Кировскую область на нем представляли 6 учителей.

По их словам, одна из главных особенностей форума — возможность прямого диалога с теми, кто определяет траектории развития образования. Они принимали участие в круглых столах по разным направлениям и многие приобретенные знания уже применили на практике.

Участие в форуме стало для учителей новой мотивацией к саморазвитию, они не только нашли единомышленников, но и значительно пополнили свои педагогические копилки.

— Вывод был сделан однозначный: нельзя останавливаться на достигнутом, — сказала участница первого форума классных руководителей Татьяна Ершова. — Надо идти вперед и вести за собой учеников.

Напомним, форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Организационную поддержку оказывает Фонд развития новых форм образования.