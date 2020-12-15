Учителей предложили страховать от коронавируса

Страховать педагогов от ковида предложил руководитель регионального исполкома Алтайского отделения «Единой России» Денис Голобородько.
Как рассказал он на социальном онлайн-форуме партии, в Алтайском крае такая практика уже внедрена.
— Школьники посещают занятия без масок и не предоставляют справок об отсутствии заболеваний. Поэтому мы инициировали страхование жизни и здоровья наших педагогов, — подчеркнул Голобородько.
Новшество он предложил распространить на все учебные заведения страны.
— Мы предлагаем принять данное решение на федеральном уровне, чтобы защитить и поддержать наших педагогов.
Ранее в рамках форума Президент РФ Владимир Путин поддержал еще ряд «антикоронавирусных» инициатив. В частности, идею о страховании немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19 и продление возможности безрецептурной онлайн-продажи лекарств.
Также была достигнута договоренность о бесплатных такси для врачей. Машины крупных федеральных агрегаторов начнут возить медиков к пациентам с 21 декабря. Проект будет работать до 31 января 2021 года.
Ранее мы писали, что кировские медики уже имеют возможность ездить к больным на такси.
Фото: pixabay.com