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Учителей предложили страховать от коронавируса

Маргарита Барамзина Новости, Общество

Страховать педагогов от ковида предложил руководитель регионального исполкома Алтайского отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Как рассказал он на социальном онлайн-форуме партии, в Алтайском крае такая практика уже внедрена.

— Школьники посещают занятия без масок и не предоставляют справок об отсутствии заболеваний. Поэтому мы инициировали страхование жизни и здоровья наших педагогов, — подчеркнул Голобородько.

Новшество он предложил распространить на все учебные заведения страны.

— Мы предлагаем принять данное решение на федеральном уровне, чтобы защитить и поддержать наших педагогов.

Ранее в рамках форума Президент РФ Владимир Путин поддержал еще ряд «антикоронавирусных» инициатив. В частности, идею о страховании немедицинского персонала больниц от риска заражения COVID-19 и продление возможности безрецептурной онлайн-продажи лекарств.

Также была достигнута договоренность о бесплатных такси для врачей. Машины крупных федеральных агрегаторов начнут возить медиков к пациентам с 21 декабря. Проект будет работать до 31 января 2021 года.

Ранее мы писали, что кировские медики уже имеют возможность ездить к больным на такси.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Барамзина