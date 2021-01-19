Учительница из Кировской области стала миллионершей

Девушка приняла участие в проекте «Земский учитель».

В Коми стартовала программа, которая обеспечивает приток молодых кадров в сельские школы. Проект носит название «Земский учитель». В рамках него педагоги, которые отправляются работать в отдалённые населённые пункты, получают по миллиону рублей.

Подъёмные выплаты переводят сразу же по приезду. Но стать участником программы можно только после соответствующего конкурса. Далее заключается договор. Педагог должен проработать на новой должности не меньше пяти лет.

Известно, что одним из педагогов, которые получили выплаты, стала жительница Кировской области Мария Корякина. Она переехала в республику Коми, чтобы преподавать в школе посёлка Верхняя Максаковка. Материал про Марию подготовил портал komiinform.ru.

Девушка — учитель иностранного языка. Стаж — 7 лет. Узнала о программе и сразу же решила принять участие. Сейчас Мария уже освоилась на новом месте.

Раньше семья учительницы жила в доме с печным отоплением, сейчас — с централизованным. У Марии и её супруга двое малышей. Миллион рублей они планируют потратить на решение жилищного вопроса.

Фото: komiinform.ru