Учёные создадут электронную карту археологического изучения города Кирова

Подобного продукта в нашем регионе ещё не было. Система станет помощником для людей, увлечённых раскопками и древностью.

РИА Новости опубликовали большой материал про кировских археологов, которые сейчас работают над уникальным продуктом. Они планируют создать Географическую информационную систему археологического изучения Кирова.

Это своего рода карта, которая будет содержать все данные о ранее проведённых в Кирове раскопках. Таким образом важная информация окажется собранной в одном месте. Картой будет удобно пользоваться. Для этого потребуется просто выход в интернет. Систему разместят на сайте ВятГУ.

Археологи университета постоянно находятся в работе. Так, недавно они обнаружили в историческом центре города примечательные находки. Среди которых осколки старинной керамической посуды, стекло, монеты, пуговицы. Предположительно, эти предметы относятся к XVIII веку.

Так, учёные по крупицам всё больше узнают об истории и формировании нашего города. Подобные открытия помогают определять участки культурного слоя Хлынова-Вятки.

Фото: na.ria.ru