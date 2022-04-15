Удачу за хвост: 3000 за подписку и репост

Такую акцию проводит редакция «Кировской правды» в своей группе во «В контакте».

Один из жителей Кировской области, выбранный наугад с помощью программы, получит в подарок 3000 рублей. 29 апреля счастливчика выберут случайным образом по номеру комментария при помощи компьютерной программы.

Для этого надо подписаться на страницу «КП» в «ВК», оставить комментарий с его порядковым номером под постом-объявлением о подарке и сделать репост последнего на свою страницу. Закрепить его там.

Страница 29 апреля должна быть открыта для просмотра, иначе выполнение условий не проверить.