УФАС проверит закупку по благоустройству сквера в Слободском

В УФАС РФ по Кировской области поступили жалобы индивидуального предпринимателя и ООО «Норма» на действия администрации Слободского.

Речь идёт о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству сквера и зоны отдыха за фонтаном с установкой памятника Александру Грину на Соборной площади города и устройству детской игровой площадки около колокольни Преображенского собора. Они должны проводиться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».

Начальная цена — свыше 26 млн рублей.

Заявители считают, что при формировании аукционной документации заказчик нарушил требования Закона о контрактной системе.

Жалобу рассмотрят 28 декабря.