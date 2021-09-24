УФАС запретило рекламировать «Кредитный клуб» на кировских автобусах

Кировская антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу КПК «Кредитный клуб», размещавшуюся на общественном транспорте.

Реклама призывала кировчан делать вклады под привлекательный процент. При этом внизу афиши мелким нечитаемым шрифтом размещались условия оказания услуги, противоречащие основному тексту. По мнению экспертов УФАС, это могло ввести потребителей в заблуждение.

В результате афиша была признана нарушающей закон о рекламе. Предприниматель получил предписание об устранении нарушений. По данному факту будет возбуждено административное производство.