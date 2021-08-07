В бюджет области собирают недополученные почти 9 млрд рублей

В Кирове и области взимают задолженности по налогам с плательщиков.

4 млн 863 тысячи рублей – такую задолженность по налоговым платежам погасили коммерческие организации в Первомайском районе Кирова. Цифру назвали на совещании межведомственной комиссии в территориальном управлении.

Там же рассмотрели работу по погашению долгов 16 юрлиц, проверили показатели еще девяти, где работникам якобы выдают зарплату ниже установленного МРОТ, а также не всегда заключают трудовые договоры. Заслушали представителей предприятий.

В целом же на 1 июля совокупная задолженность плательщиков Кировской области составляет 8 миллиардов 974,7 миллиона рублей, рассказал вчера газете «Бизнес-новости» начальник областной ФНС Денис Смехов. По его словам, общая сумма долгов уменьшилась почти на 155 млн рублей с начала года, однако остальные средства не поступили в бюджет на развитие экономики и решение социальных задач.