УФНС требует обанкротить ООО «Подосиновский маслодел»

УФНС России по Кировской области подала иск в Арбитражный суд.

Налоговики требуют признать банкротом ООО «Подосиновский маслодел». Сумма требований превышает 818 тыс. рублей.

Предприятие работает с 2013 года. Основные виды деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока

В 2016-м его деятельность была временно приостановлена по требованию Роспотребнадзора. Причиной стали выявленные нарушения санитарных правил. Кроме того, часть продукции признали фальсифицированной, изъяли и уничтожили.