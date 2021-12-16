УФНС требует признать банкротами четыре кировские фирмы

УФНС России по Кировской области подала в Арбитражный суд заявления с требованием признать банкротами четыре фирмы.
Это:
- ООО «Агромаш» (сумма требований — свыше 375 тыс. руб.), которое выпускает машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;
- ООО «Горстрой-Сервис» (сумма требований — свыше 1,57 млн. руб.). Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий;
- ООО «РТ СЕВЕР» (сумма требований — свыше 586 тыс. руб.), занимающееся грузовыми автоперевозками;
- ООО «Регионстрой» (сумма требований — свыше 436 тыс. руб.), электромонтажные работы.
Интервью с Денисом Смеховым, руководителем УФНС России по Кировской области, читайте здесь