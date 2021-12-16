УФНС требует признать банкротами четыре кировские фирмы

УФНС России по Кировской области подала в Арбитражный суд заявления с требованием признать банкротами четыре фирмы.

Это:

ООО «Агромаш» (сумма требований — свыше 375 тыс. руб.), которое выпускает машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;

ООО «Горстрой-Сервис» (сумма требований — свыше 1,57 млн. руб.). Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий;

ООО «РТ СЕВЕР» (сумма требований — свыше 586 тыс. руб.), занимающееся грузовыми автоперевозками;

ООО «Регионстрой» (сумма требований — свыше 436 тыс. руб.), электромонтажные работы.

Интервью с Денисом Смеховым, руководителем УФНС России по Кировской области, читайте здесь