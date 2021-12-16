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УФНС требует признать банкротами четыре кировские фирмы

Вадим Шабалин Новости, Экономика

УФНС России по Кировской области подала в Арбитражный суд заявления с требованием признать банкротами четыре фирмы.

Это:

  • ООО «Агромаш» (сумма требований — свыше 375 тыс. руб.), которое выпускает машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;
  • ООО «Горстрой-Сервис» (сумма требований — свыше 1,57 млн. руб.). Основной вид деятельности — производство абразивных и неметаллических минеральных изделий;
  • ООО «РТ СЕВЕР» (сумма требований — свыше 586 тыс. руб.), занимающееся грузовыми автоперевозками;
  • ООО «Регионстрой» (сумма требований — свыше 436 тыс. руб.), электромонтажные работы.

Интервью с Денисом Смеховым, руководителем УФНС России по Кировской области, читайте здесь

 

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Вадим Шабалин