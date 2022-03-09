Уход «Макдоналдса» и «Кока-колы» из России станет подарком для российского бизнеса

В Союзе защиты прав потребителей прокомментировали уход с российского рынка брендов PepsiCo, Coca-Cola и McDonald’s. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Как заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, отказ вышеперечисленных брендов от присутствия в РФ пойдет на пользу отечественному бизнесу. Освободившееся место позволит российским компаниям утвердиться на рынке. Речь идет, в частности, о безалкогольных напитках, порядка 60 процентов которых изготовлены иностранными производителями.

— Я это расцениваю как подарок для российских производителей, а не как какую-то серьезную потерю. У нас полно производителей качественных безалкогольных напитков, — отметил Павел Шапкин.

По мнению Шапкина, место ушедших компаний «с удовольствием» займут поставщики из Грузии и Армении.

Напомним, что накануне стало известно о том, что «Макдоналдс» закрывает рестораны в России. Пока что ориентировочный срок простоя составляет 3 месяца.