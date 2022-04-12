УК обязана регулировать отопление в жилом доме

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» зафиксировал в 54 домах Кирова и 16 домах Кирово-Чепецка завышенную температуру теплоносителя, возвращающегося из жилого дома в городскую теплосеть. Это говорит о том, что управляющие компании не занимаются в полной мере обслуживанием сетей жилых домов, не проводит необходимую регулировку в ручном режиме или настройку автоматической системы управления теплоснабжения дома.

Разрегулировка внутридомовой системы теплоснабжения негативно сказывается на жителях таких домов – они вынуждены платить за больший объем тепла, потребляемого домом.

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям рекомендации по регулировке систем отопления жилых домов для исключения некачественного использования тепла в обслуживаемом доме. Если управляющая организация не предпринимает меры для снижения температуры обратной сетевой воды, энергетики вынуждены обращаться в государственную жилищную инспекцию и в суд, чтобы были выполнены требования законодательства и нарушения были устранены.

Получено решение арбитражного суда в пользу жильцов дома по ул.Ломоносова, 31. По обращению «Т Плюс» суд обязал управляющую компанию «Промус» провести необходимые работы на внутридомовой системе отопления и снизить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Сейчас в суде рассматриваются еще три подобных иска по зданиям в Кирове и Кирово-Чепецке.

«Ответственность по приему теплоносителя, его равномерному распределению и регулировке систем теплоснабжения конкретного дома лежит на управляющей компании. Чтобы и в квартире было комфортно, и жители не переплачивали за отопление, управляющая компания должна проводить регулировку подачи тепла по стоякам, устанавливать и настраивать автоматику в доме», – уточняет руководитель тепловой инспекции Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Ипатов.

Работа с организациями-нарушителями по приведению температуры обратной сетевой воды к нормативным значениям будет проводится и впредь, в том числе в летнее время при подготовке к следующему отопительному сезону. Тепловая инспекция провела анализ причин нарушений теплоснабжения домов в Кирове и Кирово-Чепецке прошедшей зимой и направит индивидуальные рекомендации управляющим компаниям по подготовке домов к следующему отопительному сезону.