Уход за дискусами — где держать и чем кормить

Дискусы – одни из самых ярких аквариумных рыбок. Красивые, содержать их нетрудно. Даже одна такая рыбка своей красотой производит впечатление, а семейство дискусов станет отличным украшением для вашего аквариума. Бывают розовые, золотые, красные особи, а также разных других оттенков.

Средняя длина взрослой рыбки составляет порядка 14 см – это без учета плавников и хвоста. Если вам интересно, подходят ли дискусы для новичков в деле разведения рыб – ответ положительный, но надо быть внимательнее, так как у них слабая иммунная система. Не будете соблюдать правила содержания – дискусы заболеют.

Правила содержания и ухода

Аквариумные рыбки этого вида отличаются общительностью, одиночество им противопоказано. Стоит брать сразу стайки – хорошо, если будет не меньше шести особей. Чтобы содержать их было комфортно, нужен большой аквариум – не меньше 50 литров на рыбку, габариты зависят от того, сколько у вас дискусов.

Стоит отметить характерную особенность этих существ – они довольно пугливые, им по нраву тишина и комфорт, потому лучше разместить аквариум как можно дальше от источников шума. Желательно сделать так, чтобы ночью им не мешали уличные фонари и автомобильные фары. Стресс у дискусов может случиться по разным причинам – из-за транспортировки, вследствие низких температур, громких звуков.

Также у рыбок есть и другие требования:

Они предъявляют серьезные запросы к состоянию воды – она всегда должна быть свежая. Менять ее надо регулярно, наладьте надежную систему фильтрации. Желательно использовать канистровый внешний фильтр, также можно применить простой дополнительный внутренний.

Надо поддерживать необходимую температуру в аквариуме. Для этого стоит купить две грелки, необходимый вариант на тот случай, если один из экземпляров выйдет из строя. Бояться перегрева не нужно, при необходимости сработает термостат. Наиболее комфортная температура – 30 °С.

Также дискусам нужно освещение, только не слишком яркое, чтобы не пугать рыбок. Просто установите несколько ламп 40 Вт с разных сторон аквариума. Дополнительно можно разместить в аквариуме растения для создания затемненных участков.

Чем кормить дискусов

Рыбки отличаются неприхотливостью в выборе еды. У сухого корма есть свои плюсы – он неплохо сбалансирован, имеет минералы и микроэлементы. Однако самая любимая еда дискусов – живая. Рыбки с большим удовольствием едят:

речного мотыля;

трубочника;

личинки комаров.

Не забывайте, что всегда есть возможность занесения в аквариум инфекции вместе с живым кормом. Если вы собрались давать мотыля, надо найти проверенного поставщика. Личинки комаров можно разводить и своими силами – рецепт подходит для людей, у которых есть сад, где можно поставить бочку с водой.

Можно кормить дискусов замороженным живым кормом. После разморозки его надо проверить на качество. Цвет червяков должен быть ярко-красным. Еще один вид продуктов – различные фарши на основе бычьего сердца. У них сбалансированный состав, хранить удобно. Кормите дискусов правильно – в этом случае они будут радовать вас долгое время.