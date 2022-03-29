Украинская делегация предложила российской вариант мирного соглашения

В Стамбуле сегодня состоялась встреча украинской и российской делегаций по вопросу урегулирования вооруженного конфликта.

Руководитель российской Владимир Мединский озвучил ряд предложений, выдвинутых украинской стороной. В частности, Украина соглашается на нейтральный внеблоковый и безъядерный статус под гарантии 11 государств, в числе которых Россия и Китай. Все военные учения — с их согласия. Также она отказывается размещать на своей территории военные базы и контингенты войск других государств, а также возвращать Крым и Донбасс военным путём ближайшие 15 лет. А Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Мединский подчеркнул, что это «ни в коем случае не положения договора», а лишь предложения Киева, которые российская сторона считает «конструктивным шагом к поиску компромисса». О требованиях денацификации и прекращении дискриминации русскоязычного населения украинская сторона, похоже, ничего не ответила.

Мнение российской стороны по предложениям пока не озвучено. Только Министерство обороны РФ по итогам переговоров заявило о снижении активности на киевском и черниговском направлениях, видимо, чтобы сосредоточиться на Донбассе.Однако министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия будет добиваться выполнения всех условий.

Вместе с тем сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашений о прекращении огня на Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. То есть фактически дал понять, что их введение и отмена не связана с требованием завершить боевые действия на Украине.