Украинские фейкоделы повергли Грузию в шок

Украинско-западные фейкоделы не останавливаются на уже «достигнутых» ляпах и провалах – и продолжают штамповать «дезы». Не щадят даже своих партнеров и сторонников – любая придумка и фантазия идут в работу, лишь бы разжечь русофобию.

Не верьте всему, что публикуется в интернете, проверяйте. В помощь вам – платформы войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Ради красного словца…

На днях вице-президент Украины Ирина Верещук со ссылкой на украинскую разведку заявила, что якобы Грузия ведет контрабандную торговлю с Россией в обход санкций и планирует поставлять ей военную технику.

В Тбилиси сразу же весьма эмоционально опровергли это обвинение. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал короткое заявление на свой странице: «Проще говоря, это ложь! Такого рода дезинформация со стороны страны-партнёра, особенно в этих обстоятельствах, совершенно неприемлема».

Служба госбезопасности Грузии потребовала от украинской стороны немедленно предоставить доказательства обвинений. В противном случае их пообещали расценить как «недружественную дезинформацию», которая отвечает интересам «враждебно настроенных к Грузии сил».

А Министерство финансов Грузии назвало это обвинение «абсурдным и беспочвенным».

В США отказались комментировать данное заявление. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что не может его подтвердить.

Без шампуня не останемся

Еще один фейк – о том, будто бы в России ожидается дефицит гигиенических товаров, в том числе подгузников, пеленок, из-за ухода иностранных брендов.

На самом деле никакого дефицита не будет. 90% рынка гигиенических товаров России закрывается местными производителями. Сейчас в нашей стране работает более 15 предприятий по выпуску средств личной гигиены, отмечают в Минпромторге РФ. А в торговых сетях сформирован запас на несколько месяцев.

В ведомстве признают, что возникал временный дефицит. Во-первых – из-за паники: покупатели разбирали товары «впрок», во-вторых – из-за изменений логистических цепочек поставки некоторых компонентов для их изготовления. Но сейчас эти вопросы уже решаются. Нишу иностранных брендов активно занимают отечественные. Например, один из нижегородских заводов, где производят гигиеническую продукцию, сейчас работает в режиме 24/7, его оборот только за месяц вырос в три раза.