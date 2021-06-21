Уличные художники распишут стены ВятГУ

ВятГУ объявил конкурс эскизов граффити. Лучшие рисунки появятся на стенах корпусов и общежитий опорного вуза.

Принять участие смогут уличные художники – студенты университета, школьники и другие жители Кирова. По условиям конкурса, участники должны отправить эскизы своих работ на почту press-sl@vyatsu.ru до 31 августа. Тема эскиза – свободная: наука, образование, литература, фильмы жизнь молодежи… В письме нужно указать адрес здания, где художник хотел бы видеть свою работу.

В настоящее время для размещения граффити выбрано 7 стен:

корпус №8 (Студенческий проезд, 11)

переход между корпусом №8 и корпусом №6

общежития №3 (Ломоносова, 12 а), №5 (Ломоносова, 16 а), №8 (Свободы, 133)

красное здание у Инженериума ВятГУ (Преображенская, 41)

входная группа Ботанического сада ВятГУ (Карла Маркса, 95).

— Такого еще не было! Только до 31 августа у вас есть шанс выиграть в конкурсе, нарисовать креативное граффити на одном из зданий Вятского государственного университета и сделать на одну скучную серую стену в Кирове меньше! Не упусти шанс чуточку изменить облик родного университета и города! Укрась стену ВятГУ креативным граффити! – говорится на сайте ВятГУ.

Ранее мы писали, что кировчан приглашают к участию в окружном конкурсе стрит-арта «ФормART».

Фото: www.instagram.com/graffitikirov, ВятГУ