Кировская улица Ломоносова, улица… «автомобильная»

Журналист «КП» исследует уголки города Кирова, вошедшие в этом году в проект «Безопасные и качественные дороги».

Названная в честь великого русского учёного-энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова, эта улица в нашем городе, пожалуй, самая «автомобильная». Судите сами: здесь располагается автосервис, известный каждому кировскому автолюбителю ещё советского периода. В последнее время он активно «оброс» авторынком. А чтобы, купив машину, можно было сразу же на ней уехать, неподалеку построили современную АЗС. Так что улицу смело называем автомобильной, хотя имя Ломоносова она носит более полувека, с 20 октября 1959 года.

По количеству жилья (как утверждают авторы путеводителя «Хлынов – Вятка – Киров», выпущенного в своё время библиотекой имени Грина) улица почти «безлюдная» – на всей её длине (более полутора километров) расположены всего 39 домов. Зато на улице Ломоносова есть свой парк Победы и церковь святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Закладной камень этого храма был освящён 2 октября 1994 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в дни первого в истории визита Предстоятеля Русской Православной Церкви на вятскую землю. Проект архитектора Евгения Скопина символически повторяет икону, изображающую мать в окружении трёх дочерей. Церковь была построена в 1997-2003 гг., а освятил ее митрополит Вятский и Слободской Хрисанф.

На улице Ломоносова находится парк Победы. На его закладке и благоустройстве в свое время отработало не одно поколение молодёжи. Парк был разбит в 1970 году (к 25-летию Великой Победы). В середине восьмидесятых был объявлен творческий конкурс на проект обелиска, открывающего эту парковую территорию, позже на этом обелиске был размещён барельеф с изображением Григория Булатова. А уже в наши дни в конце аллеи Героев установили памятник этому знаменосцу Великой Победы.