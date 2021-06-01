Улицу Чернышевского в Кирове отремонтируют по гарантии

Подрядчик устранит колею, образовавшуюся на улице Чернышевского областного центра. Работы будут выполнены по гарантии. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт на Чернышевского был сделан в 2018 году в рамках нацпроекта БКД. В этом году было проведено обследование дороги, в ходе которого выявили ряд дефектов. В частности, это колейность проезжей части, создающая неудобства для транспорта, а также выбоины.

По итогам осмотра подрядчику АО «Гордормостстрой» было поручено устранить нарушения. В настоящее время на Чернышевского уложен новый слой асфальтобетона, который выровняет дорогу.

Ранее мы писали, что по просьбам жителей в Кирове дополнительно отремонтируют 27 улиц.