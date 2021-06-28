Улицу Грибоедова в Кирове перекроют на 2 месяца

С 1 июля до 3 сентября в Кирове будет ограничено движение автотранспорта по улице Грибоедова. Причина ограничения – проведение работ по обновлению трубопровода.

Кировский филиал ПАО «Т Плюс» планирует обновить 828 метров сетей. Стоимость ремонта составит порядка 35 миллионов рублей.

Работы будут проходить в 3 этапа.

С 1 по 22 июля движение будет закрыто от дома №38 до дома №29 на улице Грибоедова.

С 23 июля до 13 августа – от дома №29 до дома №23

С 13 августа до 3 сентября – от дома №23 до дома 21

Объезд возможен по улице Короленко, на которой будет введено двухстороннее движение на время проведения работ.

Фото: yandex.ru/maps