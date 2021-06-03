Улицу Казанскую временно закроют для транспорта

Движение автотранспорта на улице Казанской временно перекроют. Ограничение вводится в связи с проведением соревнований. Об этом сообщили в городской администрации.

Казанская будет закрыта для автомобилей с 21.00 4 июня до 16.00 5 июня на участке от Красноармейской до Орловской. Стоянка транспорта на указанном участке также запрещена.

Напомним, что 8 июня из-за прохождения колонны паломников, участвующих в Великорецком крестном ходе, в Кирове перекроют ряд улиц. 3 июня паломники вышли из Кирова в путь. Фоторепортаж смотрите здесь.