Улицы Кирова очистят от грязи к 1 мая

К 1 мая подрядные организации планируют завершить уборку смёта с улично-дорожной сети г.Кирова.

Работы ведутся в круглосуточном режиме: грязь и пыль сбивается поливомоечными машинами и вывозится на полигоны — по 150 тонн каждую смену.

Основные улицы уже приведены в порядок, сейчас техника работает на второстепенных: ул.Калинина, Мира, Некрасова, Сормовской.

О машинах подрядных организаций, которые создают «пылевые бури», можно сообщить в диспетчерскую службу «Гордормостстроя» по телефону 22-53-74.

Фото admkirov.ru