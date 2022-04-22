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Умелец из Арбажа вырезал из дерева огромного медведя

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Известный резчик по дереву Сергей Федяев из Арбажа сделал очередную скульптуру – огромного медведя. Фото новой фигуры появились в соцсетях.

Медведь, стоящий на задних лапах, вырезан из цельного куска дерева. Лесной житель поселился в местном парке. Кроме медведя, там есть тигры, львы, сказочные домики и другие фигуры. 

Умелец из Арбажа вырезал из дерева огромного медведя

Материал для творчества мастер находит в лесу. Чаще всего это упавшие деревья и обрубки, оставшиеся после лесозаготовительных работ. С помощью бензопилы и других инструментов умелец дает кускам дерева вторую жизнь в новом образе. 

Умелец из Арбажа вырезал из дерева огромного медведя

Умелец из Арбажа вырезал из дерева огромного медведя

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Юлия Зорина