Умелец из Арбажа вырезал из дерева огромного медведя

Известный резчик по дереву Сергей Федяев из Арбажа сделал очередную скульптуру – огромного медведя. Фото новой фигуры появились в соцсетях.

Медведь, стоящий на задних лапах, вырезан из цельного куска дерева. Лесной житель поселился в местном парке. Кроме медведя, там есть тигры, львы, сказочные домики и другие фигуры.

Материал для творчества мастер находит в лесу. Чаще всего это упавшие деревья и обрубки, оставшиеся после лесозаготовительных работ. С помощью бензопилы и других инструментов умелец дает кускам дерева вторую жизнь в новом образе.