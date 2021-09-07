Главная > Новости > Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Юлия Зорина Новости, Культура

Владимир Кайсин из Каринторфа делает деревянные фигуры из дерева. Сюжет о мастере снял телеканал АКТВ.

Резьбой по дереву Владимир увлекся несколько лет назад. Его первой работой стал двухметровый медведь из цельного куска дерева. Потом был мишка поменьше, 3 поросенка, Баба Яга с кавалером и другие скульптуры. Украшен у Владимира и дом.

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Резьбе Владимир не учился – говорит, что начало получаться «само». Большинство фигур сделаны из тополя. Мастер находит понравившиеся эскизы в интернете и претворяет их в жизнь с помощью пилы и стамески.

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Владимир – мастер на все руки. Кроме резьбы по дереву, он увлекается аэрографией и стеклодувным искусством. На воротах своего гаража он нарисовал акулу, а на почтовом ящике – кота. Работы мастера есть и в других дворах Каринторфа.

Фото: vk.com/id388575000

Умелец из Каринторфа сделал огромного медведя из дерева

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина