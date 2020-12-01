Умелец из Кировской области собрал квадроцикл

Знакомые, который видели технику, называют её Бэтмобиль.

Житель Котельничского района Александр Рютин в свободное от работы время любит заниматься техникой. Он работает водителем и очень хорошо разбирается в автомобилях. Так ему пришла идея самостоятельно сделать квадроцикл, чтобы ездить на нём за грибами, на водоёмы ловить рыбу.

Началась работа. Основа была взята с мотоцикла. Некоторые детали пришлось мастерить самостоятельно. Для умельца, это оказалось несложно. Ранее он работал на тракторе, не раз приходилось чинить технику.

В результате получился четырёхколёсный вездеход. Мужчина оформил его и покрасил. По словам умельца, на создание такого агрегата ушло около 30 тысяч рублей. Сейчас мужчина приступил к созданию нового транспорта.

Знакомые Александра называют его квадроцикл Бэтмобилем и отмечают, что у мужчины золотые руки. О мастере написали в паблике «[ТК] Типичный Котельнич».

Фото: vk.com/vkotle