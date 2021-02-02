Умелец из Уржумского района построил площадку с ракетой и крепостью

Уникальная детская площадка появилась в поселке Пиляндыш. Его население – около 500 человек, однако здешней игровой зоне могут позавидовать и жители больших городов.

На площадке есть несколько горок и дворцов, а также парусник и ракета – совсем как настоящая. Как рассказывает ГТРК «Вятка», все постройки созданы из уржумского леса по чертежам местного жителя Федора Кривошеина. Он, как и большинство жителей Пиляндыша, занимается лесозаготовками.

Свой дом Федор также строил по собственным чертежам. Но на этом не остановился и решил создать игровой городок, каких не было в его детстве. Так на пустыре появился корабль, крепость, избушка Бабы-Яги, а недавно – и терем для принцессы.

Фото площадки в Пиляндыше уже не раз появлялись в местных СМИ. И каждое следующее – все лучше, потому что построек становится все больше.

Как говорит Федор, он мог бы стать художником, но не довелось. Однако, по мнению местных жителей, для своего города сон и художник, и скульптор. В планах Федора – сделать ремонт в тереме и поселить туда главных героев сказки – деревянную принцессу и ее рыцаря. А потом, в будущем, — добыть старый железнодорожный вагон и создать для детей паровоз. Он наверняка станет местной достопримечательностью – ведь железной дороги в Пиляндыше нет.

К слову, за 7 лет, которые Федор строил свою площадку, никто ни разу не попытался повредить строения.

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Фото: 123ru.net