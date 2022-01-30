Умер актёр Леонид Куравлев

Стало известно о кончине известного артиста.

Знаменитому советскому и российскому актеру было 85 лет. В начале года Леонида Куравлева экстренно госпитализировали с коронавирусом, но пневмонию одолели. Позже его перевели в хоспис на восстановление, где он и провел последние дни.

Куравлев запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и многим другим.

Помним, любим, скорбим.