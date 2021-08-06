Умер директор ОАО «Унинский маслозавод» Александр Пойлов

4 августа скончался директор унинского маслозавода Александр Пойлов. О его смерти сообщает паблик «Моя родина – Унинский район».

Александру Пойлову был 61 год. По неподтвержденной информации, причиной его смерти стал коронавирус.

Александр Валентинович Пойлов начал работать на маслозаводе в 1984 году, механиком. Через несколько лет его назначили директором.

Прощание с умершим назначено на 12 часов 7 августа. Оно пройдет на территории завода.

Ранее мы писали, что от коронавируса скончался экс-руководитель кировского филиала РАНХигС Владимир Куликов.