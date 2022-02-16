Умер основатель легендарного ансамбля «Пузырёвские девчата» Александр Шатунов

Он жил в селе Полом Кирово-Чепецкого района, но его знали далеко за пределами Кировской области.

Накануне ушёл из жизни один из самых ярких и самобытных вятских артистов Александр Шатунов. Он являлся композитором и поэтом. Многие знали этого человека, как основателя и руководителя ансамбля «Пузырёвские девчата».

Ансамбль был создан в конце 80-х годов. На вечере в Доме культуры села Полом, которым руководил Александр Владимирович, на сцену вышли трое молодых людей переодетые в женское платье. Они задорно под аккомпанемент баяниста Шатунова исполнили его же частушки.

Шатунов писал частушки о сельском быте, любви. Позже стал создавать сатирические четверостишия. Коллектив объездил всю Кировскую область с концертами. «Пузырёвские девчата» на любом празднике создавали особую атмосферу народного гулянья. Их номера были ироничные, злободневные, смешные.

В 90-х коллектив начали приглашать и в другие области. Легендарный ансамбль покорил своим творчеством многие регионы России.

Накануне стало известно, что Александра Владимировича Шатунова не стало. Ему было 69 лет. Знакомые отзываются о нём, как о добром, талантливом человеке, настоящем хозяйственнике.

Редакция «Кировской правды» присоединяется к соболезнованиям родным и близким.

Фото: vk.com/igorru, vk.com/id31660691