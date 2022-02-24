«Умная» остановка в Кирове обойдется в 4 млн рублей

На оборудование «умной» остановки в Кирове потратят 4 миллиона рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Необычный комплекс появится на остановке «Трифонов монастырь» на месте демонтированного киоска. За указанную сумму подрядчик установит конструкцию с закрытым и открытыми помещениями, электронным табло с расписанием транспорта и зарядными устройствами для телефонов.

Остановка «Трифонов монастырь» для оборудования «умного» комплекса была выбрана неслучайно. Как отмечал ранее начальник городского отдела транспорта Артем Драчков, здесь проходит множество городских и междугородних маршрутов.