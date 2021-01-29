«Умный лес» из Перми протестируют в Кирове

Пермские власти продемонстрировали кировчанам возможности системы «Умный лес». Информационная система используется в Пермском крае в тестовом режиме с 2019 года. Она позволяет мониторить лесозаготовки и вести учет лесопользователей.

Как отметили представители правительства Пермского края, несмотря на недолгую работу, «Умный лес» успел проявить себя. В 2020 году в регионе в три раза уменьшилось число незаконных вырубок леса. Также система помогла привести в порядок документы по лесным делам. Теперь власти и предприниматели могут получать информацию из единого источника.

В Кировской области наработки соседей протестируют уже в этом году. По информации пермского министерства информразвития, «Умный лес» будет запущен в первой половине года.

Опытом пермяков по цифровизации лесной сферы уже заинтересовались в Татарстане, Ульяновске и Свердловске.