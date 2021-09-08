Уникальную машину для силовых структур выпускает кировский НИИ

Кировский научно-исследовательский институт средств вычислительной техники представил губернатору области Игорю Васильеву новую разработку.

Уникальная машина для силовых структур представляет собой лабораторный полевой комплекс, состоящий из нескольких автономных модулей. Каждый из них оснащён системой жизнеобеспечения.

НИИ входит в холдинг «Росэлектроника» корпорации «Ростех» и выполняет работы в рамках гособоронаказа. Здесь обеспечен полный цикл создания изделий — от научных исследований до разработки конструкторской документации и серийного выпуска на собственной производственной базе.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества. Оно имеет свыше 120 авторских свидетельств на изобретения.