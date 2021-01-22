Уникальный случай из практики вятских врачей: «Подобных в мире не так много»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 15 по 21 января.

На вакцинацию от COVID-19 жители Кировской области смогут записаться по интернету, на «Госуслугах». Со вторника в тестовом режиме на Едином портале государственных и муниципальных услуг начал работу сервис с отображением всех вятских пунктов вакцинации.

В приоритете – граждане старше 65 лет

Функция записи на прививку через «Госуслуги» будет активирована после поступления в регион вакцины для массовой иммунизации, уточнил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

Также, напоминает пресс-центр правительства, подать заявку можно уже сейчас через раздел «Запись на приём к врачу» в личном кабинете на едином портале. Пока оказание услуги доступно для 12 работающих в настоящее время пунктов вакцинации.

При этом тем, кто уже оставил заявку на прививку по единому справочному номеру «122», повторно отправлять свои данные не нужно. Все жители региона будут приглашены на вакцинацию по ранее переданным номерам телефонов.

В ходе массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции в приоритете будут граждане старше 65 лет, как лица, входящие в основную группу риска по COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Новый вид течения болезни

Ещё одна новость недели, также связанная с коронавирусной инфекцией: врачи детской областной больницы спасли ребёнка с поражением всех органов и систем после перенесённого COVID. Как рассказали в региональном минздраве, подобный случай течения болезни зафиксирован в практике медицинского учреждения впервые.

Семилетняя девочка Соня поступила в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Слободской ЦРБ. По словам мамы девочки, болезнь началась с повышения температуры. Врач-педиатр центральной районной больницы назначил лечение, но состояние Сони в динамике, увы, не улучшалось.

Было принято решение о консультации с реаниматологами детской областной больницы, куда в дальнейшем и была переведена юная пациентка. К её лечению были подключены ведущие специалисты учреждения.

– Для нас это был новый вид течения болезни, подобных случаев в мире не так много, а в моей практике – впервые. Мы изучили множество медицинской и научной литературы и пришли к выводу, что команда больницы работала в правильном направлении, – отметила главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. – Сейчас девочка находится на стадии восстановления, продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов детской областной больницы.

Первые пациенты в новой амбулатории

Несмотря на пандемию, в регионе продолжается развитие первичной медико-санитарной помощи. Так, на днях первых пациентов приняла новая амбулатория в селе Буйское Уржумского района.

К медицинскому обслуживанию здесь прикреплено около 1400 человек, в том числе 200 детей. Как рассказала главный врач Уржумской центральной районной больницы Наталья Логиновская, открытие амбулатории в Буйском – важное событие для жителей села и всего района.

– Старое двухэтажное кирпичное здание местной участковой больницы, возведённое ещё в 1984 году, в последнее время использовалось только частично, и было сложно поддерживать комфортную температуру для работы в зимнее время, – рассказала главный врач. – Новый объект расположен поблизости и соответствует всем современным санитарным нормам.

К амбулатории подведены коммуникации: водопровод, канализация, электричество. Установлена новая мебель, медицинское оборудование. Объект прошёл процедуру лицензирования. Здесь предусмотрены все необходимые помещения: фельдшерский и процедурно-прививочный кабинеты, палата дневного пребывания, помещение для хранения медикаментов, санитарные комнаты.

Субсидия: не только сохранить, но и увеличить

В региональном правительстве тем временем прошла рабочая встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с и.о. председателя федерации профсоюзных организаций региона Николаем Тимшиным. Темой разговора были итоги 2020-го и совместные планы на предстоящий год.

Также участники встречи обсудили то, как исполняется трёхстороннее соглашение между профсоюзами, объединениями работодателей Кировской области, правительством региона. В соглашении более 260 обязательств сторон, они регулируют вопросы социально-трудовых отношений, начисления заработной платы, занятости, охраны труда…

Также на встрече в правительстве области коснулись темы предоставления субсидий федерации профсоюзов на компенсацию стоимости путёвок в санаторные организации области работающим членам профсоюзов. Кстати, в 2020 году на эти цели из областного бюджета было выделено 5 млн рублей. Компенсацией смогли воспользоваться 250 членов профорганизаций области. Игорь Васильев поручил рассмотреть возможность не только сохранения финансирования на 2021 год, но и увеличения субсидии.

Как шла охота на волков

Подведение итогов 2020 года в январе провели, пожалуй, все организации и министерства региона. В министерстве лесного хозяйства Кировской области, например, рассказали, что за 2020 год в охотничьих угодьях Кировской области было добыто 230 волков. Лидерами по итогам года стали охотники Белохолуницкого района. На их счету – 22 хищника. На втором месте охотники Нагорского района (18 волков), на третьем – Шабалинский район (14). Также отличились охотники Юрьянского, Кильмезского, Даровского, Котельничского, Кикнурского и Слободского районов. Министерство лесного хозяйства Кировской области поблагодарило охотников за сокращение численности опасного хищника на Вятке.