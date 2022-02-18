Уполномоченный по правам человека в Кировской области рассказала о результатах работы за 2021 год

В ходе рабочей встречи омбудсмен Галина Буркова доложила главе региона Игорю Васильеву о том, что всего в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило более 1 400 обращений. Чаще всего люди просили помочь в защите жилищных прав и решении вопросов ЖКХ, переселении из аварийного жилья, трудовых отношений.

Также среди обращений — защита прав осужденных, защита при действиях дистанционных мошенников.

Галина Буркова подчеркнула, что её аппарат тесно работает с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными структурами.

— Считаю, что у нас с вами общая задача — сделать жизнь жителей Кировской области комфортнее и лучше. Для этого мы должны использовать все механизмы, — заключил губернатор Игорь Васильев.

Фото: Александр Папырин