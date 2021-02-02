Управляющие компании 100 раз заплатят за нечищеные крыши

После очередного снегопада в областном центре прошел рейд по проверке крыш многоквартирных домов. Представители «Муниципального контроля» прогулялись по городу и оценили масштаб последствий снежной волны, которая накрыла Киров.

Как отметил замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратьев, в Кирове 2,3 тысячи зданий со скатными крышами. На текущий момент снег убран лишь с 900 из них. Это подтверждает, что «управляйки» не выполняют свои обязанности.

— На сегодняшний день управляющим компаниям выдано около 500 предостережений. Возбуждено 138 административных дел, — сказал Дмитрий Кондратьев.

Как добавил представитель городского хозяйства, штраф за нечищеную крышу может достигать 300 тысяч. И таких штрафов по итогам рейда может набежать больше сотни.

На днях в связи со сложной снежной ситуацией глава горадминистрации Дмитрий Осипов собрал внеочередное совещание. На нем было принято решение более оперативно передавать в жилинспекцию данные о нечищеных крышах. По мнению Осипова, это усилит воздействие на управляющие компании.

Помочь УК убирать снег вовремя могут и кировчане. Для этого им следует своевременно сообщать о зарастающих снегом крышах сначала в управляющие компании, а если они не реагируют – в теруправления и жилинспекцию. Пожаловаться можно и на несоблюдение правил безопасности. При очистке крыш территория должна быть обозначена сигнальными лентами, а рабочие – носить каски и использовать страховку. Сброшенный с крыш снег должен «исчезать» с улиц в течение 6 часов после очистки крыши.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке под тяжестью снега рухнул балкон жилого дома.