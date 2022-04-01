URA.RU обратится в суд против La Stampa

Итальянская газета использовала снимок российского информагентства для иллюстрации фейка.

Российское информационное агентство URA.RU заявило об обращении в суд на итальянскую газету La Stampa по факту незаконного использования фотографии агентства, причем для иллюстрации фейка.

– На нашем снимке от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила это фото на своей первой полосе, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия, – заявляет редакция URA.RU. – Мы выступаем против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление.

Напомним, утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты «Точка-У». В результате теракта погиб 21 человек, 35 пострадали. Фотокорреспондент URA.RU оказался в этот момент рядом и снял последствия обстрела: разрушения, работу спасателей, человеческое горе.

На одном из самых пронзительных снимков Эдуарда Корниенко мужчина закрывает лицо руками на фоне тел погибших.

Этот снимок и использовала La Stampa для иллюстрации фейка, суть которого в том, что якобы на фото – результаты обстрела Киева российскими войсками. Снимок так и подписан: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск». Заголовок к фото звучит – La carneficina («Резня»).

– Редакция URA.RU собирается добиться справедливости, – подчеркивают в издании. – Чтобы итальянская газета призналась в распространении фейка и понесла наказание. Правда — это ценность нашего агентства, и мы выступаем против использования наших продуктов в информационной войне. Нам важно восстановить справедливость и показать другим СМИ, намеревающимся дезинформировать читателей за счет нашей работы: это не пройдет безнаказанно.

Добавим, что резко негативное отношение к публикации La Stampa выразили и итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси. В своем обращении к изданию они написали: «Первая полоса газеты … достигла дна журналистской непорядочности… Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию La Stampa «примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным».