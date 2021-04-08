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«УРАЛХИМ» поддержит проекты сельских школ

Тамара Полыхаева Общество

В филиале «КЧХК» прошел традиционный грантовый конкурс образовательных проектов школ Кирово-Чепецкого района. Мероприятие прошло при поддержке компании «УРАЛХИМ» и депутата Законодательного собрания региона, заместителя директора филиала «КЧХК» по персоналу Елены Перминовой.

Филиал «КЧХК» уже много лет поддерживает образовательные организации города и района. Грантовый конкурс в рамках масштабной программы «УРАЛХИМ-детям» направлен на улучшение качества образования в школах и развитие творческого потенциала учеников.

На конкурс были представлены проекты из шести образовательных учреждений Кирово-Чепецкого района: Каринки, Пасегово, Филиппово, Полома, Просницы и Кстинино. Выступающие поделились достижениями школ, рассказали, в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются.

Комиссия в лице представителей компании «УРАЛХИМ» и администрации Кирово-Чепецкого района оценила презентации проектов, задала уточняющие вопросы.

«УРАЛХИМ» поддержит проекты сельских школ

Очень радует, что перед защитой проектов, педагоги ведут обширную подготовку, проводят опросы среди учащихся. Мнение детей надо учитывать. Дети всегда скажут правду. У районных образовательных организаций возможности для обновления материально-технической базы более чем скромные. Приятно, что грантовый конкурс стал нашим ежегодным мероприятием. Благодаря этому, мы можем совершенствовать учебный процесс в сельских школах на постоянной основе, – отметила Елена Перминова.

Всего будет выбрано два победителя, которые получат гранты на реализацию проектов в размере 100 тысяч рублей. Итоги будут подведены до конца учебного года.

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Тамара Полыхаева