«Уралхим» посмотрит на горох по-новому

«Уралхим» в партнерстве с Фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте конкурса Pea Challenge, направленного на поиск стартапов по использованию растительного сырья из желтого гороха. Победители смогут прокачать свой проект и получить инвестиции для пилотирования разработок совместно с «Уралхим Инновация». Заявки принимаются с 14 июля по 9 сентября на сайте конкурса.

Желтый горох — одна из наиболее перспективных агрокультур в мире для получения растительного сырья. Его переработка позволяет получить такие ценные компоненты, как гороховый крахмал и клетчатка. Эти продукты активно используются для производства спортивного и диетического питания. Отрасль демонстрирует уверенный рост уже 20 лет. Двузначные темпы роста обусловлены активным развитием здорового образа жизни и массовостью занятий спортом. Уже сейчас благодаря этому тренду появилась целая индустрия продуктов на растительной основе (заменители мяса, молока, снеки, батончики и пр.). Производители активно внедряют новые технологии, открывая возможности для расширения ассортимента продукции.

К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании, ученые, биотехнологии и студенты, занимающиеся поиском новых идей и решений в области пищевых и агробиотехнологий с применением сырья из желтого гороха по всей цепочке создания продуктов питания (селекция, переработка, производство). Технологии должны быть реализуемы в лабораторных/опытно-производственных условиях или пригодны для пилотирования.

Технологические направления конкурса:

Генетика и селекция — создание новых сортов гороха с повышенным содержанием сырого белка (протеина) и низким содержанием антипитательных веществ.

Биохимия белков — технологии получения белков по классической «мокрой» технологии с заданными функционально-технологическими и органолептическими свойствами методами физико-химической и ферментной модификации.

Биоупаковка — биоразлагаемая упаковка из крахмала, белка, целлюлозы из отходов горохового сырья; сенсоры/датчики для упаковки пищевых продуктов.

Переработка растительных отходов — технологии переработки отходов при производстве растительного белка: крахмал, клетчатка, углеводы.

Готовые продукты питания — разработка технологических решений с использованием сырья из гороха для продуктов питания.

Пищевые ингредиенты — новые ингредиенты для продуктов питания, произведенных из горохового сырья: сахарозаменители, витаминные комплексы, низкокалорийные жиры, натуральные ароматизаторы.

Косметика, БАДы — разработка технологических решений с использованием белков гороха или комбинацией с другими растительными белками для фармацевтической и косметической отраслей.

Азат Гафаров, генеральный директор ООО «Уралхим Инновация»:

«Мы активно занимаемся развитием нового направления бизнеса по растительным белкам. К настоящему моменту нами уже профинансировано порядка 300 млн рублей в создание пилотной установки по глубокой переработке гороха. Надеемся, что конкурс Pea Challenge поможет нам в поиске не только новых идей, но и партнеров, с которыми мы готовы сотрудничать. Лучшие компании получат от нас финансовые средства для запуска совместных проектов».

Финалисты Pea Challenge в рамках выставки «Золотая осень — 2021» представят проекты жюри конкурса. Победители питч-сессии смогут выступить перед топ-менеджментом компании «Уралхим», а также воспользоваться менторской поддержкой, в том числе для получения статуса резидента «Сколково». «Уралхим Инновация» и Фонд помогут в доработке концепций проектов лауреатов конкурса, в поиске инструментов финансирования и/или коммерциализации идей.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:

«Мы рады, что взаимодействие между «Сколково» и «Уралхимом» развивается согласно намеченному плану. В рамках Соглашения о партнерстве на ПМЭФ-2021 дочерняя компания «Уралхим Инновация» получила статус исследовательского центра партнера. Запуск совместной конкурсной программы Pea Challenge по поиску научных команд и технологий для работы с сырьем из желтого гороха является абсолютно логичным продолжением нашего партнерства и возможностью сработать на перспективу. Спрос на продукцию из горохового сырья во всем мире будет только увеличиваться в связи с широкими возможностями его применения — начиная с пищевой промышленности и заканчивая косметологией и фармой».

Прием заявок для участия в проекте открыт с 14 июля на сайте www.pea-challenge.sk.ru и завершится 9 сентября.

Подробная информацию о конкурсе Pea Challenge на сайте конкурса.