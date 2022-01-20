«Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промстоков

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промышленных стоков.
Это произошло в рамках инвестиционного проекта «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод» стоимостью 440 млн рублей.
Работы по ликвидации полигона ведутся с 2018 г. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сократить расходы, связанные с арендой имущества.
«Деятельность нашей компании осуществляется согласно принципам устойчивого экологического развития. Отказ от использования полигона подземного размещения промышленных стоков — один из значимых экологических проектов последних лет. Благодаря внедренным схемам, переработка стоков будет осуществляться внутри предприятия, кроме того сократится объем потребления речной воды в производственных целях», – говорит Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии.