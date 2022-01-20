«Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промстоков

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промышленных стоков.

Это произошло в рамках инвестиционного проекта «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод» стоимостью 440 млн рублей.

Работы по ликвидации полигона ведутся с 2018 г. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сократить расходы, связанные с арендой имущества.