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«Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промстоков

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промышленных стоков.

Это произошло в рамках инвестиционного проекта «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод» стоимостью 440 млн рублей.

Работы по ликвидации полигона ведутся с 2018 г. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сократить расходы, связанные с арендой имущества.

«Деятельность нашей компании осуществляется согласно принципам устойчивого экологического развития. Отказ от использования полигона подземного размещения промышленных стоков — один из значимых экологических проектов последних лет. Благодаря внедренным схемам, переработка стоков будет осуществляться внутри предприятия, кроме того сократится объем потребления речной воды в производственных целях», – говорит Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии.

 

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Вадим Шабалин