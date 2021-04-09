«УРАЛХИМ» выступил генеральным партнером выставки «Агровятка – 2021»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» выступило генеральным партнером губернской выставки «Агровятка – 2021» в Кировской области.

На выставке собрались более 70-ти представителей агропромышленного комплекса из Кировской области и соседних регионов – Удмуртии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Перми, Москвы, Челябинска и Ростовской области.

«УРАЛХИМ» традиционно принимает активное участие в выставке. Радует, что пандемия закончилась, и мы можем снова встретиться с нашими партнерами. Кировская область для нас является домашней площадкой, поскольку здесь находится наш филиал», – рассказал Владимир Прудников, региональный менеджер ООО ТД «УРАЛХИМ».

Компания представила свою широкую продуктовую линейку традиционных и новых удобрений, кормовых добавок. Кроме того, специалисты «УРАЛХИМа» познакомили посетителей с новыми технологиями и сервисами, которые предлагает компания. Например, совершенно новый сервис в составе отдела агрономического сопровождения клиентов – агролаборатория. Новая площадка для проведения быстрого и качественного анализа почв, грунтов, растений и кормов. С помощью современного оборудования специалисты лаборатории подбирают оптимальную систему питания растений.