Урганту показали фотографию, сделанную в Кирове

Её на эфир популярной телепрограммы «Вечерний Ургант» принёс известный актёр, кировчанин Тимофей Трибунцев.

На снимке из 1990-х – сам Тимофей (в центре), режиссёр Галина Яссиевич, а также коллеги артиста по вятскому народному театру «Гротеск», в котором когда-то начинался творческий путь кинозвезды.

Кстати, о репетициях артистов (при Доме культуры Кировского шинного завода) тогда писала «Кировская правда», а самому Тимофею была посвящена заметка «На челне – в артисты». В ней сообщалось, что до того, как стать актёром, молодой человек был рыночным «челноком». Впрочем, вскоре завязал с таким бизнесом, сделав выбор в пользу сцены.

«Огромная любовь к театру побудила его приблизиться к мечте и стать профессиональным артистом, – писала газета в 1998-м. – Этим летом он блестяще сдал вступительные экзамены в высшее театральное училище им. Щепкина при Государственном Малом театре А.Н. Островского в Москве. Пройдёт несколько лет, и верится, что он вырастет и станет знаменитым драматическим актёром нового XXI века».

«КП» оказалась права: в копилке любимого многими артиста уже имеется немало престижных артистических премий, среди которых – «Ника» за лучшую главную мужскую роль.

В последнее время зрители могли видеть его в фильмах «Одесский пароход», «Домашний арест», «Монах и бес», «Последний богатырь», «День выборов-2».

О малой родине Трибунцев, несмотря на востребованность, не забывает. Приезжает без гастролей. В его Инстаграм встречаются фото, сделанные на узнаваемом берегу Вятки.

Тепло вспоминает Тимофей и «Гротеск», участникам которого он на днях передал привет в эфире Первого. В качестве подтверждения того, что про своих коллег он не забывает, Тимофей продемонстрировал кировское фото.

Фото со страницы Галины Яссиевич в «ВКонтакте».