Уровень воды на реках Кировской области растет на 75 см в сутки

На 21 апреля на нескольких реках Кировской области все еще сохраняется зимний режим. Об этом сообщает Кировский гидрометцентр.

Ото льда не освободились Кобра, Летка, Черная Холуница и низовья Камы. Подвижки льда отмечаются у гидропостов Нагорск и Аркуль на Вятке. Вскрылись реки Белая Холуница, Чепца и Великая, пошел лед в верховьях Камы.

Средний ледоход наблюдается на Лобани и на Вятке в черте Кирова. Густой лед идет на Лузе и на Вятке в районе Котельнича и Вятских Полян. Редкий ледоход отмечен на реках Моломе, Кильмези, Вое, Юге, а также на Вятке у ГП Красноглинье и Слободского. Полностью очистились ото льда Филипповка и Быстрица.

Скорость подъема воды на малых реках составляет от 1 до 75 сантиметров в сутки.

Ранее мы писали, что вода в Вятке поднялась до 55 сантиметров.