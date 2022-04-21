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Уровень воды на реках Кировской области растет на 75 см в сутки

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

На 21 апреля на нескольких реках Кировской области все еще сохраняется зимний режим. Об этом сообщает Кировский гидрометцентр.

Ото льда не освободились Кобра, Летка, Черная Холуница и низовья Камы. Подвижки льда отмечаются у гидропостов Нагорск и Аркуль на Вятке. Вскрылись реки Белая Холуница, Чепца и Великая, пошел лед в верховьях Камы.

Средний ледоход наблюдается на Лобани и на Вятке в черте Кирова. Густой лед идет на Лузе и на Вятке в районе Котельнича и Вятских Полян. Редкий ледоход отмечен на реках Моломе, Кильмези, Вое, Юге, а также на Вятке у ГП Красноглинье и Слободского. Полностью очистились ото льда Филипповка и Быстрица.

Скорость подъема воды на малых реках составляет от 1 до 75 сантиметров в сутки.

Ранее мы писали, что вода в Вятке поднялась до 55 сантиметров.

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Юлия Зорина