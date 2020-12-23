Уроженец Кировской области рассказал о работе в Антарктиде

Молодой человек живёт на станции «Прогресс».

Уроженец Кировской области Лев Синкин смог устроиться на работу на самый южный континент Земли. Антарктида — всемирный природный заповедник. Несмотря на то, что он находится на крайнем юге, там очень суровый климат. Сейчас на полярной области лето, но люди одеваются в тёплые куртки, везде лежит снег.

Лев Синкин работает на известной станции «Прогресс». Он IT-специалист. Живёт на берегу залива Прюдс. Это вечные льды, покрытые снегом. Виды там просто космические. В этом смогли убедиться студенты ВятГУ во время онлайн встречи со Львом.

Молодой мужчина рассказал о своей жизни на шестом континенте, впечатлениях. Одним из его любимых занятий является наблюдение за местными животными. Это пингвины, тюлени. Лев заметил, несмотря на добродушную внешность, подходить к этим обитателям и нарушать их личное пространство, нельзя.

Быт на станции организован просто. Питание — макароны с тушёнкой.

Как рассказали в ВятГУ, в этом году исполнилось 200 лет со дня открытия Антарктиды, считающейся самым высоким континентом Земли.

Ранее мы сообщали о том, что кировчанка отправилась в уникальную этнографическую экспедицию.

Фото: Льва Синкина (vyatsu.ru)