Уроженка Кирова Жанна Агалакова уволилась с Первого канала?

Жанна Агалакова уволилась с Первого канала. Об этом сообщил журналист Роман Супер в своем телеграм-канале.

— Журналист Вадим Глускер уволился с НТВ. Журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, — сообщил Роман.

Жанна Агалакова родилась в Кирове. На Первом канале она работала с 1999 года. С 2005 года – собственный корреспондент Первого канала в Париже.

О причинах увольнения не сообщается. В своих аккаунтах ведущая пока не подтвердила информацию. Официального сообщения от Первого канала также не было.

Ранее Жанна Агалакова рассказывала, как проходит карантин в Париже.