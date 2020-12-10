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Уроженка Кировской области преобразилась на шоу «Модный приговор» (+ВИДЕО)

Екатерина Сонина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Общество

Передача уже вышла в эфир. 

Наталья Васильева родилась в Кирове. Здесь выросла. Сейчас девушка живёт в Ямало-Ненецком автономном округе. Она известная блогерша и предпринимательница. Снимает весёлые ролики в соцсетях.

Уроженка Кировской области преобразилась на шоу «Модный приговор» (+ВИДЕО)

На шоу её привела подруга кировчанка Мария Сологубова. Девушка просила судей помочь Наталье преобразиться. По словам подруги, Наталья — красивая 36-летняя молодая женщина, но слишком сильный макияж, вызывающие наряды портят замечательную внешность.

Уроженка Кировской области преобразилась на шоу «Модный приговор» (+ВИДЕО)

Сама же Наталья рассказала о своём неудачном замужестве. Супруг её унижал, ревновал, а после начал избивать. При этом у пары уже родился ребёнок. В результате они расстались. Также на шоу героиня призналась, что всегда хотела быть яркой, но строгие родители многое ей запрещали.

Уроженка Кировской области преобразилась на шоу «Модный приговор» (+ВИДЕО)

Наталью отправили к стилистам. Они изменили причёску, сделали новый макияж и подобрали броские, но элегантные вещи. Преображение оценили все — и ведущие, и гости в студии.

Ранее мы сообщали о том, что у известного журналиста с вятскими корнями родился сын.

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Екатерина Сонина