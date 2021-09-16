Уроженка Кировской области стала участницей шоу «Дом-2»

Уроженка Кировской области Анастасия Бигрина стала участницей популярного шоу «Дом-2». Девушка выступает на проекте уже 1,5 месяца.

Анастасия родилась в Кирово-Чепецке, окончила местный лицей и выучилась на преподавателя физкультуры. Потом девушка переехала в Москву и в скором времени попала на шоу.

22-летняя девушка быстро освоилась на проекте. По неподтвержденной информации, она пришла на «Дом-2», чтобы подружиться с конкретным участником – Саймоном Марданшиным, но последний выбыл буквально на следующий день. Успела девушка завести и недоброжелателей.

За время работы в проекте Анастасия не раз становилась главной героиней выпусков шоу. Свою благосклонность девушке демонстрировали несколько участников «Дома-2».

Не прошло и месяца, как кировчанка стала героиней скандала, связанного с ее работой в прошлом. Девушка не стала оправдываться, написать в соцсетях, что сожалеет, но готова отвечать за свои поступки.

— Да, я девочка с непростым прошлым. Всю жизнь я несу этот крест, и именно поэтому я пошла на телепроект, чтобы раз и навсегда закрыть эту историю. Вы можете осуждать, понимать, жалеть, ненавидеть, сочувствовать, да все, что хотите…Я выбрала свой путь, и только я ответственна за свои действия, — написала Анастасия «ВКонтакте».

Активность девушки в соцсетях зашкаливает. Анастасия публикует по несколько постов в день – в основном, фото. В планах кировчанки, по ее же собственным словам, заняться своим здоровьем и творчеством. А именно – записать музыкальный альбом, если хватит денег.

Анастасия охотно отвечает на вопросы подписчиков. В частности, девушка рассказала, что никогда не делала пластических операций и вся ее красота – настоящая. Также Анастасия пишет, что не может жить без музыки и занимается спортом.

Напомним, что шоу «Дом-2» выходит в России с 2004 года. Раньше его показывал телеканал ТНТ, сейчас передача переместилась на канал «Ю». Закрытие «Дома-2» на ТНТ прокомментировала кировская участница шоу Евгения Феофилактова.

Фото: www.instagram.com/raiseheell