Уроженка Кировской области вошла в число старейших жителей страны

Татьяне Румянцевой исполнилось 102 года.

Вчера, 8 января, отметила день рождения Татьяна Александровна Румянцева. Женщину причисляют к старейшим жителям нашей страны. Накануне ей исполнилось 102 года. Она проживает в Йошкар-Оле. Однако старейшая женщина России имеет непосредственную связь с Кировской областью. Она родилась в 1919 году в Санчурском районе. Её семья состояла из крестьян. Девушка закончила четыре класса и пошла работать. Трудилась в сельском хозяйстве. У неё пять детей.

Как сообщили в министерстве социального развития Республики Марий Эл, в жизни у Татьяны Румянцевой было много трудностей, но она осталась добрым человеком, который не перестаёт радоваться каждому дню.

Ранее мы писали, что 95-летнюю жительницу Яранска поздравил Владимир Путин.

Фото: mari-el.gov.ru