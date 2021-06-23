Уроженка Вьетнама устраивала в Кирове фиктивные свадьбы

Женщина проживает в нашем регионе с 90-х годов. В 2000-х она получила российское гражданство.

Сейчас ей 52 года. И её осудили. Статья — организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Кировчанка придумала схему, приносившую неплохой доход. В частности она помогла перебраться в нашу страну шести иностранцам.

Этих людей женщина фиктивно зарегистрировала. Но жили они вовсе не в её квартире. При этом, чтобы всё выглядело правдоподобно, иностранцы заключали с кировчанками и кировчанами фиктивные браки. За свадьбу предприимчивая жительница брала до 60 тысяч рублей.

О противоправных действиях узнали правоохранители. В ходе проверки выяснилась информация о фиктивных браках. В суд отправлены заявления о признании союзов недействительными. Суд расторг браки. А также вынес приговор женщине, придумавшей схему. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно.

Фото: yandex.ru